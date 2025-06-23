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«Цены растут, а качество падает»: жители Богородицка пожаловались на междугородние маршрутки
Фото Алексея Пирязева

«Цены растут, а качество падает»: жители Богородицка пожаловались на междугородние маршрутки

Письмо от жителей райцентра поступило в редакцию Myslo.

Читатели рассказали, что стоимость проезда по маршруту «Богородицк – Тула» не раз повышалась, а качество транспортного обслуживания по-прежнему остаётся низким:

«Жители соседних городов пользуются комфортабельными просторными автобусами, а у нас – только тесные маршрутки. Подвижной состав не обновляется годами!»

Мы направили официальный запрос в областной минтранс, чтобы узнать, как обстоят дела с транспортным обслуживанием в Богородицком районе и ждать ли жителям очередного повышения тарифов. Вот что нам ответили:

«По информации перевозчика, все транспортные средства находятся в исправном техническом состоянии, проходят обязательный контроль перед каждым выходом с рейс». Министерство рекомендовало компании рассмотреть возможность обновления подвижного состава, однако на текущий момент у неё нет необходимых для этого финансовых ресурсов.

Повышение стоимости проезда не планируется, однако в ответе министерства сказано, что «ежегодная индексация тарифов на услуги общественного транспорта является необходимым мероприятием в рамках поддержания и развития транспортной отрасли».

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сегодня, в 19:10 0
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