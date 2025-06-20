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Тульские выпускники могут подать заявление в вуз через Госуслуги
Скрин с сайта Госуслуг.

Тульские выпускники могут подать заявление в вуз через Госуслуги

В системе можно будет найти будущего работодателя и одногруппников.

В российских вузах стартовала приёмная кампания. Пройти весь процесс поступления быстро можно на Госуслугах. О начале работы сервиса сообщила пресс-служба Минцифры в своем телеграм-канале.

В 2024 году сервис помог найти вуз мечты и поступить почти 700 тысячам абитуриентов.

Что нового в этом году:

  • сервис «Подбор вуза». Помогает найти университет и специальность под свои интересы и баллы;
  • магистратура и аспирантура. Подать заявление теперь можно не только на бакалавриат и специалитет;
  • электронный студенческий билет. Появляется автоматически после зачисления в те вузы, которые участвуют в эксперименте;
  • более 1,7 тысячи вузов подключены к сервису. 

Уточняется, что заявление на бакалавриат и специалитет можно подать в 5 вузов, выбрав в каждом из них до 5 направлений. В магистратуру и аспирантуру — без ограничений. Документы об образовании, результаты ЕГЭ, достижения и льготы можно загрузить в личном кабинете. Они приравниваются к оригиналам, их не нужно подтверждать лично. 

На дополнительные или внутренние вступительные испытания можно записаться онлайн. Можно найти будущего работодателя ещё на этапе поступления, учиться с его поддержкой, а затем — гарантированно трудоустроиться. Договор на целевое обучение тоже заключается онлайн. 

В системе также предусмотрены чаты с будущими одногруппниками. С теми, кто поступил вместе с вами, можно познакомиться ещё до начала учебного года. 

Сроки приёмной кампании:

  • бакалавриат, специалитет, базовое высшее — до 25 июля бюджет. На платные отделения — по решению вуза;
  • магистратура — на усмотрение вуза, но не позднее 20 августа;
  • аспирантура — устанавливаются вузом самостоятельно.

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