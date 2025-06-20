Тульские выпускники могут подать заявление в вуз через Госуслуги

Скрин с сайта Госуслуг.

В системе можно будет найти будущего работодателя и одногруппников.

В российских вузах стартовала приёмная кампания. Пройти весь процесс поступления быстро можно на Госуслугах. О начале работы сервиса сообщила пресс-служба Минцифры в своем телеграм-канале.

В 2024 году сервис помог найти вуз мечты и поступить почти 700 тысячам абитуриентов.



Что нового в этом году:

сервис «Подбор вуза» . Помогает найти университет и специальность под свои интересы и баллы;

магистратура и аспирантура. Подать заявление теперь можно не только на бакалавриат и специалитет;

электронный студенческий билет. Появляется автоматически после зачисления в те вузы, которые участвуют в эксперименте;

более 1,7 тысячи вузов подключены к сервису.

Уточняется, что заявление на бакалавриат и специалитет можно подать в 5 вузов, выбрав в каждом из них до 5 направлений. В магистратуру и аспирантуру — без ограничений. Документы об образовании, результаты ЕГЭ, достижения и льготы можно загрузить в личном кабинете. Они приравниваются к оригиналам, их не нужно подтверждать лично.

На дополнительные или внутренние вступительные испытания можно записаться онлайн. Можно найти будущего работодателя ещё на этапе поступления, учиться с его поддержкой, а затем — гарантированно трудоустроиться. Договор на целевое обучение тоже заключается онлайн.

В системе также предусмотрены чаты с будущими одногруппниками. С теми, кто поступил вместе с вами, можно познакомиться ещё до начала учебного года.



Сроки приёмной кампании: