Губернатор: при атаке БПЛА в Тульской области никто не пострадал

— В ночь на 17 июня подразделениями ПВО Минобороны России поражены воздушные цели, атаковавшие Тульскую область.
По предварительным данным повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет.
Об этом Дмитрий Миляев написал в своем телеграм-канале. Угроза атаки сохраняется.
— В ночь на 17 июня подразделениями ПВО Минобороны России поражены воздушные цели, атаковавшие Тульскую область.
По предварительным данным повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет.
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