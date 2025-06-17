  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Губернатор: при атаке БПЛА в Тульской области никто не пострадал - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Губернатор: при атаке БПЛА в Тульской области никто не пострадал

Губернатор: при атаке БПЛА в Тульской области никто не пострадал

Об этом Дмитрий Миляев написал в своем телеграм-канале. Угроза атаки сохраняется.

— В ночь на 17 июня подразделениями ПВО Минобороны России поражены воздушные цели, атаковавшие Тульскую область.

По предварительным данным повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 08:03 0
Другие статьи по темам
Событие
БПЛА
Люди
Дмитрий Миляев

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульской IQ Оптике грозит штраф за навязчивость
Тульской IQ Оптике грозит штраф за навязчивость
Ночью 17 июня над Тульской областью сбиты беспилотники
Ночью 17 июня над Тульской областью сбиты беспилотники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.