Скончался последний ветеран ВОВ из Алексина

Фото Павла Федорова.

В Алексине скончался последний местный участник Великой Отечественной войны. Карпулеву Николаю Федоровичу было 109 лет.

О смерти ветерана сообщил глава администрации Алексина Павел Федоров. Чиновник рассказал о боевом пути Карпулева: в ряды Красной Армии Николая Федоровича призвали в 1938 году, там мужчина овладел профессией артиллериста. В 1941 году он попал на фронт, прошел с боями до Берлина, освобождал Украину, Венгрию и Болгарию.

Карпулев был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».