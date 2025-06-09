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Из-за жары в Туле бесплатно раздадут воду
Фото из архива Myslo.

Из-за жары в Туле бесплатно раздадут воду

Публикуем список адресов.

По прогнозам синоптиков, сегодня температура воздуха в Туле превысит отметку в +27 °С. В связи с этим для жителей и гостей города организована раздача питьевой воды в точках по продаже кваса: 

  • Красноармейский пр., 48, корп. 2;
  • ул. Кутузова, 13;
  • ул. Ложевая, 123;
  • ул. Марата, 26/ул. Плеханова;
  • Красноармейский пр., 17;
  • ул. Жаворонкова/ул. Ф. Энгельса;
  • ул. Фрунзе, 5;
  • ул. Октябрьская, 95;
  • ул. М. Горького, 14;
  • ул. Октябрьская, 9;
  • ул. Кауля, 45;
  • ул. Менделеевская (у входа в кремль) .

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, дополнительная точка будет установлена на пересечении ул. Советской и пр. Ленина.

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