Из-за жары в Туле бесплатно раздадут воду

Фото из архива Myslo.

По прогнозам синоптиков, сегодня температура воздуха в Туле превысит отметку в +27 °С. В связи с этим для жителей и гостей города организована раздача питьевой воды в точках по продаже кваса:

Красноармейский пр., 48, корп. 2;

ул. Кутузова, 13;

ул. Ложевая, 123;

ул. Марата, 26/ул. Плеханова;

Красноармейский пр., 17;

ул. Жаворонкова/ул. Ф. Энгельса;

ул. Фрунзе, 5;

ул. Октябрьская, 95;

ул. М. Горького, 14;

ул. Октябрьская, 9;

ул. Кауля, 45;

ул. Менделеевская (у входа в кремль) .

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, дополнительная точка будет установлена на пересечении ул. Советской и пр. Ленина.