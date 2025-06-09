Из-за жары в Туле бесплатно раздадут воду

По прогнозам синоптиков, сегодня температура воздуха в Туле превысит отметку в +27 °С. В связи с этим для жителей и гостей города организована раздача питьевой воды в точках по продаже кваса:
- Красноармейский пр., 48, корп. 2;
- ул. Кутузова, 13;
- ул. Ложевая, 123;
- ул. Марата, 26/ул. Плеханова;
- Красноармейский пр., 17;
- ул. Жаворонкова/ул. Ф. Энгельса;
- ул. Фрунзе, 5;
- ул. Октябрьская, 95;
- ул. М. Горького, 14;
- ул. Октябрьская, 9;
- ул. Кауля, 45;
- ул. Менделеевская (у входа в кремль) .
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, дополнительная точка будет установлена на пересечении ул. Советской и пр. Ленина.