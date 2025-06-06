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7 июня в Туле на маршрут выйдут два новых троллейбуса
Фото пресс-службы администрации Тулы.

7 июня в Туле на маршрут выйдут два новых троллейбуса

Они современные, с увеличенным автономным ходом, низкопольные, вместимостью 90 пассажиров.

Глава городской администрации Илья Беспалов осмотрел новые троллейбусы, которые поступили в Тулу. Уже завтра они выйдут на маршруты.

Троллейбусы современные, с увеличенным автономным ходом, низкопольные, вместимостью 90 пассажиров. В салоне есть USB-розетки для мобильных устройств, установлено видеонаблюдение, валидаторы для безналичной оплаты проезда. 

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Директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин рассказал, что два таких троллейбуса ранее уже были закуплены в Тулу и с декабря прошлого года перевозят пассажиров. Машины себя хорошо зарекомендовали. 

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Как сообщает администрация Тулы, для проведения ремонтных работ на контактных линиях приобретена специализированная машина — самоходный подъемник, который может передвигаться как по дороге, так и по рельсошпальной решетке. Это актуально для города, так как часть трамвайных путей находится на выделенной полосе.

Спецтехника предназначена для подъема людей и оборудования на специальной рабочей площадке, для совершения ремонтных работ на высоте. Было отмечено, что новое оборудование поможет оперативно проводить ремонтные работы и минимизировать задержки электротранспорта.

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По словам Ильи Беспалова, по мере появления финансовых возможностей город продолжит обновлять троллейбусный парк.

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