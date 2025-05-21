Новые правила для водителей-иностранцев: в тульской Госавтоинспекции рассказали об изменениях в законе

Фото Алексея Пирязева.

С 1 апреля 2025 года вступили в силу новые правила: иностранные водительские удостоверения более не действуют для тех, кто получил ВНЖ, гражданство РФ или въехал в страну до 1 апреля 2024 года.

Если вы до сих пор не обменяли свои иностранные права на российские, то теперь грозит штраф — от 5000 до 15 000 рублей по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.

Если у вас права категории М, А или B — сдаётся только теория в ГИБДД, обучение в автошколе не требуется. Если у вас категории C, D, CE, DE — нужно:

пройти обучение в лицензированной автошколе;

сдать теорию;

сдать практический экзамен «город», напомнили в региональной Госавтоинспекции.