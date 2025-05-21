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Новые правила для водителей-иностранцев: в тульской Госавтоинспекции рассказали об изменениях в законе
Фото Алексея Пирязева.

Новые правила для водителей-иностранцев: в тульской Госавтоинспекции рассказали об изменениях в законе

Они начали действовать с апреля.

С 1 апреля 2025 года вступили в силу новые правила: иностранные водительские удостоверения более не действуют для тех, кто получил ВНЖ, гражданство РФ или въехал в страну до 1 апреля 2024 года. 
 
Если вы до сих пор не обменяли свои иностранные права на российские, то теперь грозит штраф — от 5000 до 15 000 рублей по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.
 
Если у вас права категории М, А или B — сдаётся только теория в ГИБДД, обучение в автошколе не требуется. Если у вас категории C, D, CE, DE — нужно:
  • пройти обучение в лицензированной автошколе;
  • сдать теорию;
  • сдать практический экзамен «город», напомнили в региональной Госавтоинспекции. 
Требования не распространяются в отношении граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального. Например, обмен водительских удостоверений Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии будет осуществляться после сдачи теоретического экзамена, а удостоверений Белоруссии — без проведения экзаменов.
 
 

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