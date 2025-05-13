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В Дубенском районе зайчонок пострадал от пала сухой травы
Фото «Психиатрич.клиника имени Дж.Харрисона предлагаеТ».

В Дубенском районе зайчонок пострадал от пала сухой травы

Зверька отправят в Центр реабилитации диких животных.

Зайчонок из Дубненского района пострадал от пала сухой травы. Его, совсем маленького и слегка обгоревшего, спасли работницы охотхозяйства.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/dc/38/98a6-c91d-43d1-b02d-9cacfbbcb769/350dbb36-295b-470d-9fcc-89b02a5ad5e2.jpg

«Выкармливали две недели, потом решили передать в Центр реабилитации диких животных „Дом Зайца“ и очень правильно сделали», — рассказала волонтер Табрис Янгчен в группе «Психиатрич.клиника имени Дж.Харрисона предлагаеТ». 
 

Сейчас зверёк находится на временном содержании у волонтёра и скоро отправится в Центр на реабилитацию. 

МЧС России напоминает, что поджог сухой растительности и мусора угрожает жизни и имуществу людей; уничтожает животных, птиц, насекомых и растения.

Виновным в поджоге грозит штраф: для граждан до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 400 тысяч рублей. В случае наступления серьезных последствий предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

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Автор:
сегодня, в 12:35 +7
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пал травыпострадавший зайчикТабрис Янгчен
 

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