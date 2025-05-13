Фото «Психиатрич.клиника имени Дж.Харрисона предлагаеТ».

Зайчонок из Дубненского района пострадал от пала сухой травы. Его, совсем маленького и слегка обгоревшего, спасли работницы охотхозяйства.

«Выкармливали две недели, потом решили передать в Центр реабилитации диких животных „Дом Зайца“ и очень правильно сделали», — рассказала волонтер Табрис Янгчен в группе «Психиатрич.клиника имени Дж.Харрисона предлагаеТ».



Сейчас зверёк находится на временном содержании у волонтёра и скоро отправится в Центр на реабилитацию.

МЧС России напоминает, что поджог сухой растительности и мусора угрожает жизни и имуществу людей; уничтожает животных, птиц, насекомых и растения.

Виновным в поджоге грозит штраф: для граждан до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 400 тысяч рублей. В случае наступления серьезных последствий предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.