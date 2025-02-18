В Тульской области нашли три фирмы с лицензиями на ветлекарства, но не работающие по заявленным адресам

Фото: ru.freepik.com.

В феврале 2025 года управление Россельхознадзора по Тульской области провело внезапную проверку, чтобы узнать, работают ли компании, имеющие лицензии на работу с ветеринарными лекарствами, по указанным в этих лицензиях адресам, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что три компании — ООО «Регион Логистик», ООО «Пульсар» и ИП Никитин Н. А. — не занимаются деятельностью по адресам, которые они указали в своих лицензиях.

Управление Россельхознадзора предупредило эти компании, что если они не ведут деятельность по указанным адресам, то должны прекратить работу по лицензиям.