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В Тульской области нашли три фирмы с лицензиями на ветлекарства, но не работающие по заявленным адресам
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области нашли три фирмы с лицензиями на ветлекарства, но не работающие по заявленным адресам

Все компании получили предостережение.

В феврале 2025 года управление Россельхознадзора по Тульской области провело внезапную проверку, чтобы узнать, работают ли компании, имеющие лицензии на работу с ветеринарными лекарствами, по указанным в этих лицензиях адресам, сообщает пресс-служба ведомства. 

Проверка показала, что три компании — ООО «Регион Логистик», ООО «Пульсар» и ИП Никитин Н. А. — не занимаются деятельностью по адресам, которые они указали в своих лицензиях.

Управление Россельхознадзора предупредило эти компании, что если они не ведут деятельность по указанным адресам, то должны прекратить работу по лицензиям.

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Автор:
сегодня, в 12:21 0
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