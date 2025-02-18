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Туляк из ревности задушил приятеля

Туляк из ревности задушил приятеля

Мужчина задержан, возбуждено дело.

В Туле 42-летний местный житель обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба регионального СК.

Следствием установлено, что 9 февраля обвиняемый и его 36-летний друг приехали в гости к знакомой в поселок Иншинский. Там они распивали алкоголь, а потом мужчины поссорились — никак не могли «поделить» подругу. В ходе конфликта обвиняемый повалил соперника на пол и задушил его. После этого мужчина вышел на улицу и сам вызвал сотрудников полиции.

Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде ареста. Следствием продолжается сбор и закрепление доказательств по данному уголовному делу.

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