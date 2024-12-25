«Игра на выживание»: в Тульском экзотариуме придумали игру с дополненной реальностью

Фото ГУК ТО "Тульский областной экзотариум".

Ее в скором времени распространят в школах региона в образовательных целях.

В августе Тульский экзотариум начал работу над проектом, поддержанным Русским географическим обществом. Сотрудники разработали игру с дополненной реальностью, чтобы заинтересовать школьников изучением амфибий Тульской области и проблемами, связанными с воздействием человека на природу.

Игра помогает детям узнать, как уменьшить вред природе и понять важность земноводных. Школьники также учились правильному экологическому поведению, используя 3D-модели амфибий на планшетах и смартфонах.

Результаты эксперимента высоко оценили в министерстве образования Тульской области. Чиновники решили распространить игру по школам региона для образовательных целей.