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«Игра на выживание»: в Тульском экзотариуме придумали игру с дополненной реальностью
Фото ГУК ТО "Тульский областной экзотариум".

«Игра на выживание»: в Тульском экзотариуме придумали игру с дополненной реальностью

Ее в скором времени распространят в школах региона в образовательных целях.

В августе Тульский экзотариум начал работу над проектом, поддержанным Русским географическим обществом. Сотрудники разработали игру с дополненной реальностью, чтобы заинтересовать школьников изучением амфибий Тульской области и проблемами, связанными с воздействием человека на природу.

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Игра помогает детям узнать, как уменьшить вред природе и понять важность земноводных. Школьники также учились правильному экологическому поведению, используя 3D-модели амфибий на планшетах и смартфонах.

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Результаты эксперимента высоко оценили в министерстве образования Тульской области. Чиновники решили распространить игру по школам региона для образовательных целей.

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Автор:
сегодня, в 17:30 0
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