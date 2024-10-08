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В Туле закрылся магазин, в котором продавали легендарные молочные коктейли

В Туле закрылся магазин, в котором продавали легендарные молочные коктейли

Сегодня закрылся последний отдел магазина «Продукты» (ООО «Новшество»), в котором продавали молочные коктейли, так полюбившиеся тулякам.

В последний день сентября мы заглянули в обычный магазин продуктов — таких в городе не счесть. Простой прилавок со стеклянной витриной, столик геридон и урна. Фантики от сладких батончиков наклеены на стенку миксера. Тут же — расценки уже легендарного молочного коктейля.

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Шутка ли: за нехитрым напитком из молока, мороженого и грушевого сиропа выстроилась небольшая очередь.

Густой и воздушный, сливочный, с едва ощутимой сладостью в послевкусии — тот самый рецепт из тех времен.

Увы, но насладиться коктейлем уже не получится: в конце сентября последний продуктовый отдел ООО «Новшество» в этом помещении закрылся.

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— Кадров нет, — объясняет соучредитель магазина Инна Ильинична. — Мы еле уговорили доработать тех женщин, которые на смене сейчас. Эпоха уходит, вместе с ней и наши коктейли. Рецепт у них простой, главный секрет в тех, кто его делает. Эти женщины не первый десяток лет готовят молочные коктейли: они уже на глаз определяют, сколько нужно молока или сиропа, как долго взбивать. Так что именно такого коктейля уже нигде не достать.

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Фотограф:
сегодня, в 13:58 +3
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