Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил Президента Владимира Путина с днем рождения.

— С Вашим именем жители нашей страны связывают то, что считают самым главным для России: мощь, силу, стабильность, веру в будущее и уверенное развитие! В эти сложные дни Вы являетесь для нас примером силы духа, любви к Родине и каждому ее жителю. Желаю Вам крепкого здоровья, успешного воплощения Ваших президентских планов, от которых зависит судьба России! Со своей стороны уверяю: Тульская область не подведёт, — отметил глава региона.

Президент РФ Владимир Путин свой день рождения, 7 октября, встретит в рабочей обстановке — увидится с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества, и проведет в течение дня ряд рабочих встреч.

