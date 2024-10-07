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Дмитрий Миляев поздравил Президента Владимира Путина с днем рождения
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев поздравил Президента Владимира Путина с днем рождения

Главе государства исполняется 72 года.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил Президента Владимира Путина с днем рождения. 

— С Вашим именем жители нашей страны связывают то, что считают самым главным для России: мощь, силу, стабильность, веру в будущее и уверенное развитие! В эти сложные дни Вы являетесь для нас примером силы духа, любви к Родине и каждому ее жителю. Желаю Вам крепкого здоровья, успешного воплощения Ваших президентских планов, от которых зависит судьба России! Со своей стороны уверяю: Тульская область не подведёт, — отметил глава региона. 

Президент РФ Владимир Путин свой день рождения, 7 октября, встретит в рабочей обстановке — увидится с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества, и проведет в течение дня ряд рабочих встреч.
 

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Автор:
сегодня, в 11:17 −1
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