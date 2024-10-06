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Специалисты экзотариума рассказали, что за черные пятна появились на листьях клена и липы в Туле
Фото: https://vk.com/tulazoo.

Специалисты экзотариума рассказали, что за черные пятна появились на листьях клена и липы в Туле

И угрожает ли это здоровью людей и животных.

Специалисты Тульского экзотариума рассказали, что за черные пятна появляются на листьях клена и липы ближе к осени. Ранее с таким вопросом к ним обратились посетители.

По словам экспертов, на листовых пластинках клена остролистного поселяется гриб ритисма кленовая (лат. Rhytisma acerinum), вызывая у растения болезнь под названием черная пятнистость. В середине лета зрелые листья клена покрываются пятнами, чернеющими к осени. Заболевание вызывает старение листьев, потерю их декоративности и ранний листопад, однако существенного ущерба деревьям не наносит. Кстати, некоторые ученые считают ритисму кленовую индикатором чистоты воздуха: это означает, что в местности, где можно встретить этот гриб, воздух достаточно чист.

Что касается липы, тут другая история.

— Листья этого растения поражаются насекомым, и зовут его липовая моль-пестрянка (лат. Phyllonorycter issikii). Личинки моли выгрызают в мягких тканях листа полости — мины. Мины выглядят как белые округлые пятна на нижней стороне листа. На листовой пластинке может быть от одной до нескольких таких штук. К осени мины темнеют и приобретают вид черных пятен. Как и в случае гриба ритисмы кленовой, поражение лип молью-пестрянкой вызывает потерю декоративности листьев и ранний листопад. Однако это еще не самое неприятное: жизнедеятельность личинок моли ослабляет деревья, делая их подверженными грибковым заболеваниям.

По словам специалистов экзотариума, ритисма кленовая поражает исключительно листья кленов, личинки липовой моли питаются листьями лип, поэтому опасности для людей и животных эти живые организмы, как и следы их жизнедеятельности, не представляют.

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