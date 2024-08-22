На ул. Советской приставы опечатали кофейню «Кофе Культ»

Судебные приставы исполнили решение суда об административном приостановлении деятельности кофейни «Кофе Культ», которая расположена в Туле на ул. Советской, 10, стр. 1.
Напомним, двое посетителей подхватили в указанном заведении в кишечную инфекцию. После этого туда с проверкой нагрянули специалисты Роспотребнадзора.
Выяснилось, что в кафе нет условий для соблюдения персоналом правил личной гигиены,
- в производственном цехе не оборудована раковина для рук,
- отсутствуют достоверные товароспроводительные документы на куриные яйца (снято с реализации 330 шт.),
- нарушен температурный режим хранения соусов,
- у персонала отсутствуют медкнижки,
- помещения кофейни, холодильное оборудование не содержатся в чистоте,
- загрязнены стеллажи за барной стойкой в зоне хранения стаканчиков для кофе,
- загрязнен пол в зоне готовых блюд.
Суд постановил приостановить деятельность кофейни на 10 суток. Судебные приставы опечатали помещение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Владелец кофейни предупрежден сотрудниками УФССП России по Тульской области об административной ответственности за неисполнение законных требований ведомства.