На ул. Советской приставы опечатали кофейню «Кофе Культ»

Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

Заведение закрыли после того, как двое посетителей подхватили там кишечную инфекцию.

Судебные приставы исполнили решение суда об административном приостановлении деятельности кофейни «Кофе Культ», которая расположена в Туле на ул. Советской, 10, стр. 1.

Напомним, двое посетителей подхватили в указанном заведении в кишечную инфекцию. После этого туда с проверкой нагрянули специалисты Роспотребнадзора.

Выяснилось, что в кафе нет условий для соблюдения персоналом правил личной гигиены,

в производственном цехе не оборудована раковина для рук,

отсутствуют достоверные товароспроводительные документы на куриные яйца (снято с реализации 330 шт.),

нарушен температурный режим хранения соусов,

у персонала отсутствуют медкнижки,

помещения кофейни, холодильное оборудование не содержатся в чистоте,

загрязнены стеллажи за барной стойкой в зоне хранения стаканчиков для кофе,

загрязнен пол в зоне готовых блюд.

Суд постановил приостановить деятельность кофейни на 10 суток. Судебные приставы опечатали помещение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Владелец кофейни предупрежден сотрудниками УФССП России по Тульской области об административной ответственности за неисполнение законных требований ведомства.