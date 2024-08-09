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Туляк погасил полумиллионный долг по алиментам, чтобы не остаться без отпуска
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Туляк погасил полумиллионный долг по алиментам, чтобы не остаться без отпуска

Официально мужчина нигде не работает и не владеет каким-либо имуществом.

На исполнении в одном из территориальных отделений судебных приставов Тульской области находится исполнительное производство о взыскании с 33-летнего мужчины крупного долга по алиментам.

Нерадивый отец задолжал родной дочери 501000 рублей. По данным регионального Управления ФССП России, должник официально нигде не трудоустроен, имущества в собственности у него нет.

Для восстановления нарушенных прав ребёнка приставы арестовали банковские счета неплательщика и запретили ему выезд за пределы России. Это подействовало – желая сохранить свободу передвижения и провести отпуск за рубежом, мужчина полностью погасил долг. Кроме того, он официально трудоустроился и теперь продолжит платить алименты.

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