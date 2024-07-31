В Тульской области обсуждают Программу развития региона до 2030 года

Фото Правительства Тульской области.

Сейчас регион развивается по стратегической программе до 2026 года, принятой при Алексее Дюмине в 2021 году. Новые цели и задачи, поставленные президентом страны в послании к Федеральному Собранию в феврале этого года, потребовали актуализации действующей стратегии развития. Кроме того, по поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева будет передвинут и горизонт планирования. Новая стратегия обозначит векторы развития региона до 2030 года.

Чтобы максимально приблизить задачи, которые на ближайшие 6 лет поставит перед собой правительство региона к реальным потребностям и запросам его жителей, первым этапом формирования новой программы станут стратегические сессии по каждой из семи национальных целей, обозначенных президентом.

Актуализация Программы развития региона пройдет в широкой дискуссии с жителями, общественниками, бизнес-сообществом и отраслевыми экспертами. Эксперты, наиболее глубоко погруженные в проблемы и особенности каждого из этих направлений, в формате интенсива обсудят, в каком направлении будет двигаться развитие той или иной сферы жизни туляков, что сделано для достижения желаемого результата и чего не хватает.

Председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев рассказал:

— Глава региона Дмитрий Миляев дал поручение провести актуализацию действующей Программы развития Тульской области и скорректировать документ в соответствии с целями и задачами, поставленными Президентом России, а также новым горизонтом планирования, до 2030 года. В Послании Федеральному Собранию Владимир Владимирович Путин обозначил новые национальные цели – «Сохранение населения», «Реализация потенциала каждого человека», «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Экологическое благополучие» и «Устойчивая и динамичная экономика», «Технологическое лидерство» и «Цифровая трансформация». Мы будем синхронизировать Программу развития Тульской области именно с национальными целями.

Так, сессия по обеспечению технологического лидерства, прошедшая сегодня, собрала на базе «БиоХимТехЦентра» ТулГУ 80 экспертов — представителей ведущих промышленных предприятий региона, опорных вузов и научного сообщества Тульской области.

Один из экспертов сессии, генеральный директор ООО ТПП «Мехмаш» Александр Швыков рассказал:

— Сегодня в живой дискуссии специалисты различных отраслей – от ОПК и машиностроения до химической промышленности и IT, определили стоящие перед нами проблемы. По мнению экспертного сообщества, технологический рост на сегодня тормозят дефицит квалифицированных кадров, недостаточное развитие станкостроения, обеспечивающего собственную производственную базу региона, и сложности с привлечением инвестиций. Мы с коллегами обсудили пути решения этих проблем, в перспективе обеспечивающие развитие в регионе прорывных технологий, увеличение финансирования НИОКР, повышение производительности, рост ВРП и как итог — достижение технологического суверенитета страны.

Предложения можно передавать через отраслевые и территориальные экспертные сессии, в которых участвуют представители каждого муниципалитета региона.