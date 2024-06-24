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В Туле и области пройдет крупная ярмарка вакансий
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле и области пройдет крупная ярмарка вакансий

Площадки откроются в Туле, Новомосковске, Щекино, Узловой, Алексине, Суворове и Ефремове.

28 июня в Тульской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Порядка 150 крупных предприятий региона предложат тулякам более 5000 вакантных рабочих мест в сферах оборонно-промышленного комплекса, лёгкой промышленности, машиностроения и робототехники, сельского хозяйства, сферы ЖКХ, образования и культуры, транспорта, организаций питания, оказания услуг связи и телефонии.

Предприятия предложат конкурентоспособную заработную плату. Топ вакансий возглавила профессия программиста с оплатой от 180 тысяч рублей. Также в рейтинг вошли инженер-конструктор с заработной платой от 100 тысяч рублей, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов с оплатой от 90 тысяч рублей, водитель автобуса сможет получать денежное вознаграждение в размере от 80 тысяч рублей, а слесарь механосборочных работ — от 70 тысяч рублей.

На основной площадке ярмарки в Туле пройдет третий молодежный форум «Взаимодействие», где одаренные старшеклассники и студенты представят свои проекты, технические, научные и творческие достижения.

Посетители смогут узнать об актуальных вакансиях, принять участие в мастер-классах, тренингах, пройти сразу несколько собеседований на одной локации, узнать о сервисах и услугах современных кадровых центров.

Площадки проведения ярмарки вакансий:

  • Тула — форум «Взаимодействие», торгово-деловой квартал «Ликерка Лофт», пр-т Ленина, 85; с 12.00 до 15.00;
  • Новомосковск — кадровый центр Новомосковского района, ул. Садовского, 16; с 12.00;
  • Щекино — кадровый центр Щекинского района, ул. Советская, 36; с 10.00;
  • Узловая — кадровый центр Узловского района, ул. Гагарина, 16-а; с 10.00;
  • Алексин — кадровый центр Алексинского района, ул. 50 лет Советской Армии, 9; с 10.00;
  • Суворов — кадровый центр Суворовского района, ул. Пушкина, 29; с 10.00;
  • Ефремов — кадровый центр Ефремовского района, ул. Короткова, 22; с 12.00. 

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