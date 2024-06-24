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«Набрал 12 килограммов лисичек!»: туляки назвали самые грибные места
Фото: https://vk.com/club97470763.

«Набрал 12 килограммов лисичек!»: туляки назвали самые грибные места

Своим «уловом» грибники делятся в соцсетях.

В тульских лесах продолжается грибной сезон. Сейчас туляки активно собирают лисички и белые. Фотографиями грибники делятся в соцсетях, однако точные места «тихой охоты» не раскрывают. Дают лишь приблизительное местоположение.

Такую красоту насобирала Ольга Ш. недалеко от деревни Орлово Щекинского района:

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Вот «улов» Веры К. в лесах Дубенского района:

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— Сбегал вчера по своим местам. 12 килограммов набрал. Всем полных корзин, — поделился фотографией Санёк В.

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 Две корзинки грибов Василий Ц. собрал в Арсеньевском районе:

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Пару ведер лисичек Сергей Ш. насобирал в Дубенском районе:

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В Чернском районе тоже неплохой «урожай». Фото Инны Ш.:

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Уже пошла и земляника. 

— Собирали в Грицово, напротив съезда на Грызловский. Но, возможно, её там везде полно.

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