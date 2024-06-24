«Набрал 12 килограммов лисичек!»: туляки назвали самые грибные места

В тульских лесах продолжается грибной сезон. Сейчас туляки активно собирают лисички и белые. Фотографиями грибники делятся в соцсетях, однако точные места «тихой охоты» не раскрывают. Дают лишь приблизительное местоположение.
Такую красоту насобирала Ольга Ш. недалеко от деревни Орлово Щекинского района:
Вот «улов» Веры К. в лесах Дубенского района:
— Сбегал вчера по своим местам. 12 килограммов набрал. Всем полных корзин, — поделился фотографией Санёк В.
Две корзинки грибов Василий Ц. собрал в Арсеньевском районе:
Пару ведер лисичек Сергей Ш. насобирал в Дубенском районе:
В Чернском районе тоже неплохой «урожай». Фото Инны Ш.:
Уже пошла и земляника.
— Собирали в Грицово, напротив съезда на Грызловский. Но, возможно, её там везде полно.