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Прокуратуре пришлось подавать в суд, чтобы заставить администрацию сделать дорогу на ул. Кауля
Фото из архива Myslo.

Прокуратуре пришлось подавать в суд, чтобы заставить администрацию сделать дорогу на ул. Кауля

Там нашли неровности между трамвайными рельсами.

Прокуратура города Тулы с привлечением сотрудников Госавтоинспекции провела проверку того, как администрация города исполняет законодательство о дорожной деятельности. Оказалось — плохо. 

Установлено, что управление по транспорту и дорожному хозяйству не поддерживает надлежащее техническое состояние автодороги по ул. Кауля на участке от ул. Оборонной до ул. Перекопской. Это привело к образованию неровностей междурельсового пространства, что создает угрозу безопасности участников дорожного движения.

Прокуратура внесла главе администрации представление и направила в суд иск. Суд обязал управление по транспорту и дорожному хозяйству привести автодорогу в надлежащее состояние до 26 мая 2025 года. Исполнение судебного решения прокуратура обещала проконтролировать.

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