По итогам проверки тульской прокуратуры междугородних перевозчиков оштрафовали на 365 тыс. рублей

Прокуратура Советского района Тулы с привлечением специалиста контролирующего органа проверила, как междугородние перевозчики, которые отправляются с автовокзала, соблюдают законодательство о безопасности дорожного движения.
По итогам проверки коммерческие организации привлекли к административной ответственности по
- ч. 1 ст. 11.31 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров перевозчиком, риск гражданской ответственности которого не застрахован),
- ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом с нарушением соответствующих Правил),
- ч. 3 ст. 12.31 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств).
Общая сумма штрафов составила 365 тысяч рублей.