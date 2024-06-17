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По итогам проверки тульской прокуратуры междугородних перевозчиков оштрафовали на 365 тыс. рублей
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

По итогам проверки тульской прокуратуры междугородних перевозчиков оштрафовали на 365 тыс. рублей

Специалисты нашли множество нарушений.

Прокуратура Советского района Тулы с привлечением специалиста контролирующего органа проверила, как междугородние перевозчики, которые отправляются с автовокзала, соблюдают законодательство о безопасности дорожного движения.

По итогам проверки коммерческие организации привлекли к административной ответственности по

  • ч. 1 ст. 11.31 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров перевозчиком, риск гражданской ответственности которого не застрахован),
  • ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом с нарушением соответствующих Правил),
  • ч. 3 ст. 12.31 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств). 

Общая сумма штрафов составила 365 тысяч рублей.

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