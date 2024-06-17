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В Тульской области прошел массовый велозаезд Cyclingrace
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области прошел массовый велозаезд Cyclingrace

Серия шоссейных велосипедных заездов проводится в нашем регионе впервые.

16 июня в Дубне прошла групповая гонка этапа серии шоссейных велозаездов Cyclingrace. В ней приняли участие порядка 750 спортсменов из разных регионов России. Велосипедисты преодолели три дистанции на выбор: 100, 32 и 76 км.

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В церемонии награждения призеров и победителей принял участие министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

— Серия соревнований по шоссейному велоспорту Cyclingrace объединяет тысячи любителей здорового образа жизни по всей России. Для Тульской области честь принимать один из этапов гонки. Такие мероприятия способствуют привлечению к занятиям спортом большего числа людей, что является одной из основных целей федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Интерес жителей к этому захватывающему виду спорта постоянно растет. Поздравляю всех, кто сегодня установил личный рекорд, — отметил Дмитрий Яковлев.

Все спортсмены получили памятные медали.

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Серия шоссейных велосипедных заездов Cyclingrace проводится в Тульской области впервые и объединяет любителей велоспорта и опытных спортсменов. Маршруты Cyclingrace пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе элементы велогонки и велопрогулки.

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27 и 28 июля один из этапов серии велозаездов Cyclingrace пройдет на Куликовом поле.

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