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Синоптики: снег и заморозки в Центральной России вероятны до середины мая
Фото из архива Myslo.

Синоптики: снег и заморозки в Центральной России вероятны до середины мая

Потепления пока не предвидится.

Май в центральной части Европейской России начался аномально холодной погодой. И такая тенденция продолжится. До конца нынешней недели погоду в ЦФО будет формировать активный циклон, который ворвался в регион ещё во вторник.

Самым неприятным погодным фактором останутся ночные заморозки, которые в центральных областях Европейской России, за исключением ближайшей субботы, вероятны до середины месяца. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

Столбики термометров будут подниматься всего лишь до +7…+12°. Только с началом второй половины мая станет немного теплее, а в норму температурный фон вернется лишь в третьей декаде месяца. В воскресенье местами возможен мокрый снег.

В ближайшие 4-5 дней отрицательная температурная аномалия сохранится на всей территории ЦФО она будет достигать 7–9°.

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