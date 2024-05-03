Из-за мощной магнитной бури до Тульской области добралось северное сияние

Стоп-кадр с видео UmeyuVse.

Мощная магнитная буря случилась 2 мая около 17 часов. Она стала третьей по силе в 2024 году и вызвала полярные сияния почти над всей Россией. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Легкое цветное свечение в небе видели в Московской и Тульской областях, а также Воронежской, Тверской и Белгородской областях.

В нашем регионе наблюдать его можно было в северной части полушария у горизонта. Счастливчики публикуют в соцсетях фотографии с фиолетово-зеленым свечением.

А вы видели северное сияние сегодня ночью?