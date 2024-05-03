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Из-за мощной магнитной бури до Тульской области добралось северное сияние
Стоп-кадр с видео UmeyuVse.

Из-за мощной магнитной бури до Тульской области добралось северное сияние

Цветное свечение ночью наблюдали жители многих регионов средней полосы России.

Мощная магнитная буря случилась 2 мая около 17 часов. Она стала третьей по силе в 2024 году и вызвала полярные сияния почти над всей Россией. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Легкое цветное свечение в небе видели в Московской и Тульской областях, а также Воронежской, Тверской и Белгородской областях. 

В нашем регионе наблюдать его можно было в северной части полушария у горизонта. Счастливчики публикуют в соцсетях фотографии с фиолетово-зеленым свечением.

А вы видели северное сияние сегодня ночью? 

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