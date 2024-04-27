С налётом былой роскоши: какие квартиры в «номенклатурных» домах продают туляки

Фото: avito.ru

Больше года назад мы показали на Myslo выставленные на продажу квартиры в «сталинках» в центре Тулы. Этот обзор стал одним из самых просматриваемых в нашей рубрике «Купи-продай».

Дома, квартиры в которых в советские годы выдавались крупным партийным деятелям, чиновникам, ударникам труда и учёным, в народе назывались «номенклатурными». Мы решили проверить, какие квартиры в таких домах в центре города можно купить в апреле 2024 года.

Наши обычные критерии: прямая продажа, отсутствие каких-либо юридических проблем и наличие хотя бы минимального ремонта. Таких вариантов обнаружилось не больше 20, и мы выбрали самые интересные. Поехали!

Самая низкая цена в этой подборке – 6550000 рублей. За эту сумму продаётся двухкомнатная квартира на 4 этаже элитной «сталинки» 1957 года постройки на ул. Первомайской. Общая площадь – 54,8 кв. м., комнаты изолированные. Сделан капремонт коммуникаций и проводки, окна выходят на две стороны.

Вот что пишет продавец: «Квартира очень светлая, теплая и уютная. Лоджия – 3 кв. м., застеклена, есть кладовая комната, санузел раздельный. На полу – дубовый паркет. Квартира без обременений и долгов, документы готовы к продаже».

Следующий вариант расположен в доме № 57 по ул. Советской. Две комнаты – 15 и 19 кв. м., кухня 7 кв. м., санузел раздельный, высокие потолки 3,2 м. Третий этаж из четырёх, на лестничной площадке всего две квартиры.

Комментарий владельца: «Самый центр города, всё в шаговой доступности. Квартира теплая, окна – евродерево, есть эркер. Хорошие соседи, закрытый двор, всегда найдётся парковочное место». Цена – 7,29 млн рублей.

Добавив 310 тысяч, можно приобрести «двушку» на первой линии проспекта Ленина. Второй этаж из четырёх, площадь – 63,5 кв. м. Санузел раздельный, есть балкон. Квартира в среднем состоянии и требует косметических доработок. Отличительная особенность – уникальная планировка: две большие комнаты 18,3 и 18 кв. м., выходящие на разные стороны.

В доме полностью проведён капремонт, внутри квартиры заменена электропроводка и водопроводные трубы. Частично заменены окна, стояки отопления, установлены биметаллические радиаторы, газовая колонка-автомат и счётчики. Два входа в подъезд – с улицы и со двора. Имеется подвал. Продавец готов к обоснованному торгу.

Следующий вариант – трёхкомнатная квартира в доме № 60 по проспекту Ленина, на пересечении с ул. Первомайской. 78,5 кв. м., последний 5 этаж с прекрасным видом на центр города. Комнаты изолированные, санузел раздельный, есть кладовая и два застеклённых балкона.

Окна выходят на две стороны. Квартира продаётся с мебелью и встроенной техникой – заезжай и живи. Дом после капремонта. Закрытая территория двора, нет проблем с парковкой. Все документы готовы к продаже. Цена – 8,8 млн рублей.

Самая дорогая квартира в этом обзоре расположена прямо через дорогу от предыдущей – в доме № 67 по проспекту Ленина. Здесь четыре комнаты общей площадью 74,5 кв. м. Санузел раздельный, окна - пластиковые, выходят как на проспект, таки во двор.

Во дворе автоматические ворота, парковка и детская площадка. В квартире установлен кондиционер, счетчики холодной и горячей воды, домофон, водонагреватель. Требуется косметический ремонт, покупателю остаётся кухонный гарнитур и шкаф-купе. Стоит всё это великолепие 9,9 млн рублей.