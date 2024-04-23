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В каком районе Тулы самая жёсткая вода: результаты исследований
Фото из архива Myslo

В каком районе Тулы самая жёсткая вода: результаты исследований

Пробы были взяты в разных районах города с 15 по 21 апреля.

По информации «Тулагорводоканала», показатели цветности, мутности и содержания железа в тульской воде находятся в пределах нормы.

Обобщенные колиформные бактерии и колифаги в пробах не выявлены. Что же касается жёсткости, то здесь картина выглядит следующим образом: в Пролетарском районе этот показатель находится в пределах от 5 до 5,2 градусов (при норме 7).

В Заречье уровень жесткости воды находится на уровне от 6,6 до 8,4 градусов, в Центральном районе – от 7,7 до 8,8. В Привокзальном районе Тулы жесткость воды составляет от 6,4 до 9,8 градусов, а в Советском – от 7,4 до 9,6.

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Фотограф:
сегодня, в 21:21 0
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Место
Тула

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