Более 100 рабочих мест: туляков приглашают на ярмарку вакансий

Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков на ярмарку трудоустройства, которая пройдет 18 апреля с 14.00 до 16.00. На одной площадке 10 работодателей из социальной и реабилитационной сфер предложат более 100 рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.
В ярмарке вакансий примут участие:
- Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Тульской области;
- Управление социальной защиты населения Тульской области;
- Централизованная бухгалтерия министерства труда и социальной защиты Тульской области;
- Центральная бухгалтерия министерства образования Тульской области;
- Комплексный центр социального обслуживания населения;
- Тульский областной центр реабилитации инвалидов;
- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1;
- Семейный МФЦ «Мой семейный центр»;
- Тульский психоневрологический интернат;
- Региональный центр «Развитие».
В числе вакансий:
- социальный работник,
- бухгалтер-ревизор,
- педагог-психолог,
- специалист по госзакупкам,
- психолог,
- культорганизатор,
- делопроизводитель,
- водитель автомобиля,
- инженер-энергетик,
- повар,
- юрисконсульт,
- инструктор по лечебной физкультуре и др.
Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке.
Ярмарка вакансий пройдет в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34 (второй этаж).