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Более 100 рабочих мест: туляков приглашают на ярмарку вакансий
Фото Центра занятости Тульской области.

Более 100 рабочих мест: туляков приглашают на ярмарку вакансий

10 работодателей из социальной и реабилитационной сфер предложат рабочие места для соискателей.

Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков на ярмарку трудоустройства, которая пройдет 18 апреля с 14.00 до 16.00. На одной площадке 10 работодателей из социальной и реабилитационной сфер предложат более 100 рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией. 

В ярмарке вакансий примут участие: 

  • Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Тульской области; 
  • Управление социальной защиты населения Тульской области; 
  • Централизованная бухгалтерия министерства труда и социальной защиты Тульской области; 
  • Центральная бухгалтерия министерства образования Тульской области;
  • Комплексный центр социального обслуживания населения; 
  • Тульский областной центр реабилитации инвалидов; 
  • Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1; 
  • Семейный МФЦ «Мой семейный центр»; 
  • Тульский психоневрологический интернат; 
  • Региональный центр «Развитие».

В числе вакансий:

  • социальный работник,
  • бухгалтер-ревизор,
  • педагог-психолог,
  • специалист по госзакупкам,
  • психолог,
  • культорганизатор,
  • делопроизводитель,
  • водитель автомобиля,
  • инженер-энергетик,
  • повар,
  • юрисконсульт,
  • инструктор по лечебной физкультуре и др. 

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке.

Ярмарка вакансий пройдет в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34 (второй этаж). 

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