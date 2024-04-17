Более 100 рабочих мест: туляков приглашают на ярмарку вакансий

Фото Центра занятости Тульской области.

10 работодателей из социальной и реабилитационной сфер предложат рабочие места для соискателей.

Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков на ярмарку трудоустройства, которая пройдет 18 апреля с 14.00 до 16.00. На одной площадке 10 работодателей из социальной и реабилитационной сфер предложат более 100 рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.

В ярмарке вакансий примут участие:

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Тульской области;

Управление социальной защиты населения Тульской области;

Централизованная бухгалтерия министерства труда и социальной защиты Тульской области;

Центральная бухгалтерия министерства образования Тульской области;

Комплексный центр социального обслуживания населения;

Тульский областной центр реабилитации инвалидов;

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1;

Семейный МФЦ «Мой семейный центр»;

Тульский психоневрологический интернат;

Региональный центр «Развитие».

В числе вакансий:

социальный работник,

бухгалтер-ревизор,

педагог-психолог,

специалист по госзакупкам,

психолог,

культорганизатор,

делопроизводитель,

водитель автомобиля,

инженер-энергетик,

повар,

юрисконсульт,

инструктор по лечебной физкультуре и др.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке.

Ярмарка вакансий пройдет в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34 (второй этаж).