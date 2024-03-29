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С 1 июня изменится правило расчета единого пособия

С 1 июня изменится правило расчета единого пособия

О нововведениях рассказали в Соцфонде.

Родитель, обратившийся за пособием, может указать любую поступившую сумму алиментов вне зависимости от решения суда. Однако с 1 июня правила изменятся. 

– Если есть решение суда о сумме алиментов на детей, как и прежде, в расчете доходов будет учитываться фактически поступившая сумма, – уточняют в фонде. – Ее нужно будет указать во время подачи заявления или Соцфонд сам получит данные, если исполнительное производство ФСПП открыто.

Если родители договорились об алиментах в устной форме или после заключения нотариального соглашения, в расчет возьмут сумму, указанную в заявлении или соглашении, но не меньше четверти МРОТ на одного ребенка или 4 810,5 руб., трети МРОТ на двоих детей – 6 414 руб. или половины МРОТ на трех и более детей – 9 621 руб.

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