Где в Туле отключат электроэнергию 29 февраля

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Серебровская, 30, 32, 36,
- Московский пр-д, 9,
- ул. Зои Космодемьянской, 36,
- ул. Демонстрации, 22, 24, 24-б,
- ул. Литейная, 119-135 (нечётн.),
- ул. Дульная, 3-51 (нечётн.), 2-68 (чётн.), 7-а, 9-а, 20-б, 22-б, 48-а, 62-б,
- ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 138-148 (чётн.), 146-а, 203-а,
- ул. Курская, 9, 20-в, 22-б,
- ул. Луначарского, 139, 141,
- ул. Доватора, 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 4, 6,
- ул. Металлургов, 1, 1-а, 1-б,
- пер. Театральный, 1, 2, 4, 6.