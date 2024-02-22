Маленький Платон стал губернатором Тульской области на один день: видео

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Накануне Алексей Дюмин исполнил желание семилетнего Платона поработать губернатором. Свою мечту мальчик загадал в прошлом году на ежегодной акции «Елка желаний».

Вместе с губернатором мальчик сделал несколько звонков по служебным вопросам:

заслушали доклад первого заместителя губернатора — председателя правительства Тульской области Вячеслава Федорищева о работе предприятий оборонно-промышленного комплекса Тульской области;

заместитель губернатора Сергей Егоров сообщил о сроках открытия в Туле легкоатлетического манежа;

глава администрации Тулы Илья Беспалов доложил о ликвидации последствий снегопадов.

Как прошел рабочий день юного губернатора, смотрите в видеоролике: