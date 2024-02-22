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Маленький Платон стал губернатором Тульской области на один день: видео
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Маленький Платон стал губернатором Тульской области на один день: видео

Милый ролик опубликовало правительство региона.

Накануне Алексей Дюмин исполнил желание семилетнего Платона поработать губернатором. Свою мечту мальчик загадал в прошлом году на ежегодной акции «Елка желаний».

Вместе с губернатором мальчик сделал несколько звонков по служебным вопросам:

  • заслушали доклад первого заместителя губернатора — председателя правительства Тульской области Вячеслава Федорищева о работе предприятий оборонно-промышленного комплекса Тульской области;
  • заместитель губернатора Сергей Егоров сообщил о сроках открытия в Туле легкоатлетического манежа;
  • глава администрации Тулы Илья Беспалов доложил о ликвидации последствий снегопадов.

Как прошел рабочий день юного губернатора, смотрите в видеоролике:

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