  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле не будет света 19 февраля? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет света 19 февраля?

Где в Туле не будет света 19 февраля?

Туляков предупреждают о плановом о плановом отключении электроэнергии в понедельник.

Публикуем список адресов:

9:00 — 16:00

• ул. Кутузова, 29, 29-а, 30, 31, 31-а, 33-а, 35-а
• ул. Баженова, 28-а, 30, 31
• ул. Епифанская, 188-196 (чётн.), 191, ул. Калинина, 1, 2, 3, 4, 5
• ул. К. Маркса, 155-173 (нечётн.), 167-а, 171-а
• ул. Дальняя, 7-57 (нечётн.), 8-64 (чётн.), 57-а
• ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.), 48-а, 50-а, 52-а, 54-а, 56-а, 58-а, 60-а
• пр-зд Глухополянский, 8-22 (чётн.), 16-а, 24-а, 36-а, 38-а, 48-а, 48-б
• ул. Н. Глухополянская, 10-18, 10-а, 11-а, 12-а, 12-б, 13-а, 13-б, 14-а, 16-а, 17-а, 17-б
• ул. Лобачевского, 1-а, 1-б, 3, 3-а, 3-б
• пер. Глухополянский, 1
• СНТ № 8
• пер. Городской, 15, 15-а, 15-б, 17
• ул. Леваневского, 11-35 (нечётн.), 8-26 (чётн.), 23-а
• Ак. Павлова, 19-27, 67-75 (нечётн.)
• ул. Станиславского, 34-58 (чётн.), 39, 39-а, 41, 59, 61, 63, 65
• ул. Щорса, 33-61 (нечётн.), 38-68 (чётн.)
• ул. Головина, 14-42 (чётн.), 15-43 (нечётн.), 34-а
• ул. Пархоменгко, 43, 43-а
• ул. Железняка, 20
• ул. Фурманова, 12, 19

9:00 — 17:00

• ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.), 7-а
• 3-й пр-зд Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.)
• ул. Яблочкова, 13-37 (нечётн.)
• ул. Фучика, 3-43 (нечётн.), 4-18 (чётн.)
• 1-й пр-зд Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4-12 (чётн.), 4-а
• 2-й пр-зд Гастелло, 12-24 (чётн.), 13
• ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а, 19-б
• 2-й пр-зд Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.), 13-а, 15-а
• 3-й пр-зд Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.), 13-а, 15-а
• ул. Литейная, 119-135 (нечётн.)
• ул. Дульная, 3-51 (нечётн.), 2-68 (чётн.), 7-а, 9-а, 20-б, 22-б, 48-а, 62-б
• ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 138-148 (чётн.), 146-а, 203-а
• ул. Курская, 9, 20-в, 22-б
• ул. Луначарского, 139, 141
• ул. Жореса, 25-43 (нечётн.), 26-46 (чётн.), 25-а, 33-а, 35-а, 36-а
• ул. Мопра 16, 18, 20, 23, 23-а
• ул. Шишкина 25, 25-а, 27, 8-28 (чётн.)
• ул. Томпа 28-42 (чётн.), 39-49 (нечётн.), 32-б, 40-а, 43-б
• п. Михалково: пер. Колхозный, 3-19 (нечётн.); ул. Колхозная, 124-158 (чётн.), 81-105 (нечётн.), 91-а, 99-а, 101-а, 154-а; ул. Косогорская, 30

9:30 — 13:00

• ул. Пионерская, 69-81 (нечётн.), 72-80 (чётн.), 65
• ул. Л. Толстого, 9-19 (нечётн.), 13-а, 19-а, 21-а
• ул. Староникитская, 77
• ул. Новомосковская, 25, 25-а, 27

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:08 +4
Другие статьи по темам
Событие
плановое отключение электричества
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Рязанской встретили опасного «летчика»
На ул. Рязанской встретили опасного «летчика»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.