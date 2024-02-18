Где в Туле не будет света 19 февраля?

Публикуем список адресов:
9:00 — 16:00
• ул. Кутузова, 29, 29-а, 30, 31, 31-а, 33-а, 35-а
• ул. Баженова, 28-а, 30, 31
• ул. Епифанская, 188-196 (чётн.), 191, ул. Калинина, 1, 2, 3, 4, 5
• ул. К. Маркса, 155-173 (нечётн.), 167-а, 171-а
• ул. Дальняя, 7-57 (нечётн.), 8-64 (чётн.), 57-а
• ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.), 48-а, 50-а, 52-а, 54-а, 56-а, 58-а, 60-а
• пр-зд Глухополянский, 8-22 (чётн.), 16-а, 24-а, 36-а, 38-а, 48-а, 48-б
• ул. Н. Глухополянская, 10-18, 10-а, 11-а, 12-а, 12-б, 13-а, 13-б, 14-а, 16-а, 17-а, 17-б
• ул. Лобачевского, 1-а, 1-б, 3, 3-а, 3-б
• пер. Глухополянский, 1
• СНТ № 8
• пер. Городской, 15, 15-а, 15-б, 17
• ул. Леваневского, 11-35 (нечётн.), 8-26 (чётн.), 23-а
• Ак. Павлова, 19-27, 67-75 (нечётн.)
• ул. Станиславского, 34-58 (чётн.), 39, 39-а, 41, 59, 61, 63, 65
• ул. Щорса, 33-61 (нечётн.), 38-68 (чётн.)
• ул. Головина, 14-42 (чётн.), 15-43 (нечётн.), 34-а
• ул. Пархоменгко, 43, 43-а
• ул. Железняка, 20
• ул. Фурманова, 12, 19
9:00 — 17:00
• ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.), 7-а
• 3-й пр-зд Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.)
• ул. Яблочкова, 13-37 (нечётн.)
• ул. Фучика, 3-43 (нечётн.), 4-18 (чётн.)
• 1-й пр-зд Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4-12 (чётн.), 4-а
• 2-й пр-зд Гастелло, 12-24 (чётн.), 13
• ул. Гастелло, 2-6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а, 19-б
• 2-й пр-зд Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.), 13-а, 15-а
• 3-й пр-зд Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.), 13-а, 15-а
• ул. Литейная, 119-135 (нечётн.)
• ул. Дульная, 3-51 (нечётн.), 2-68 (чётн.), 7-а, 9-а, 20-б, 22-б, 48-а, 62-б
• ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 138-148 (чётн.), 146-а, 203-а
• ул. Курская, 9, 20-в, 22-б
• ул. Луначарского, 139, 141
• ул. Жореса, 25-43 (нечётн.), 26-46 (чётн.), 25-а, 33-а, 35-а, 36-а
• ул. Мопра 16, 18, 20, 23, 23-а
• ул. Шишкина 25, 25-а, 27, 8-28 (чётн.)
• ул. Томпа 28-42 (чётн.), 39-49 (нечётн.), 32-б, 40-а, 43-б
• п. Михалково: пер. Колхозный, 3-19 (нечётн.); ул. Колхозная, 124-158 (чётн.), 81-105 (нечётн.), 91-а, 99-а, 101-а, 154-а; ул. Косогорская, 30
9:30 — 13:00
• ул. Пионерская, 69-81 (нечётн.), 72-80 (чётн.), 65
• ул. Л. Толстого, 9-19 (нечётн.), 13-а, 19-а, 21-а
• ул. Староникитская, 77
• ул. Новомосковская, 25, 25-а, 27