Жители Красной Слободки: «Спасибо, Myslo, нам почистили дорогу!»

Жители деревни больше недели ждали, когда дорогу освободят от снега.

Накануне в редакцию Myslo обратились жители Красной Слободки. Единственная дорога к населённому пункту больше недели была в самом настоящем снежном плену. Люди оказались заблокированы.

Как рассказал один из жителей деревни Алексей, он несколько раз подавал заявку на расчистку дороги. Но результата не добился. В четверг редакция Myslo опубликовала его обращение.

Спустя два часа мужчина сообщил, что техника для уборки снега нашлась практически сразу.

«Резонанс есть, и неплохой! Приехали и все почистили. Еще спрашивают: зачем написали? Спасибо вам за помощь!» – сообщил мужчина.