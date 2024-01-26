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Жители Красной Слободки: «Спасибо, Myslo, нам почистили дорогу!»

Жители Красной Слободки: «Спасибо, Myslo, нам почистили дорогу!»

Жители деревни больше недели ждали, когда дорогу освободят от снега.

Накануне в редакцию Myslo обратились жители Красной Слободки. Единственная дорога к населённому пункту больше недели была в самом настоящем снежном плену. Люди оказались заблокированы. 

Как рассказал один из жителей деревни Алексей, он несколько раз подавал заявку на расчистку дороги. Но результата не добился. В четверг редакция Myslo опубликовала его обращение. 

Спустя два часа мужчина сообщил, что техника для уборки снега нашлась практически сразу. 

«Резонанс есть, и неплохой! Приехали и все почистили. Еще  спрашивают: зачем написали? Спасибо вам за помощь!» – сообщил мужчина.

 

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Автор:
вчера, в 21:42 +5
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