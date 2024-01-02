В Тульской области объявили метеопредупреждение из-за аномальных холодов

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Температура воздуха будет на 9 градусов ниже климатической нормы.

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 2 по 6 января на территории Тульской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже климатической нормы.

Помимо этого, с 21.00 2 января с сохранением ночью и до 21.00 3 января на территории региона прогнозируется местами выпадение снега, местами гололедица, порывы ветра до 10 м/с, что может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

В связи с непогодой водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните, что на заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь.

Госавтоинспекция Тульской области обращается к пешеходам:

Будьте бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть дороги, убедитесь, что транспорта нет, а если и есть, то водитель вас видит и пропускает;

При отсутствии тротуаров двигайтесь по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;

Отдавайте предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.

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