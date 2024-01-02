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В Тульской области объявили метеопредупреждение из-за аномальных холодов
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области объявили метеопредупреждение из-за аномальных холодов

Температура воздуха будет на 9 градусов ниже климатической нормы.

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 2 по 6 января на территории Тульской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже климатической нормы.

Помимо этого, с 21.00 2 января с сохранением ночью и до 21.00 3 января на территории региона прогнозируется местами выпадение снега, местами гололедица, порывы ветра до 10 м/с, что может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

В связи с непогодой водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните, что на заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь.

Госавтоинспекция Тульской области обращается к пешеходам: 

Будьте бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть дороги, убедитесь, что транспорта нет, а если и есть, то водитель вас видит и пропускает;

При отсутствии тротуаров двигайтесь по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;

Отдавайте предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами.

 

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.
Вы можете обращаться по телефонам:
  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38
  • Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13
  • Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7-999-374-05-98.

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Автор:
сегодня, в 17:03 +1
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