Куда сходить в Туле 2 января: афиша Myslo

Публикуем большое расписание мероприятий, которые пройдут в оружейной столице и окрестностях.

Площадь им. В. И. Ленина

2 января с 14.00 до 16.00 — интерактивно-развлекательные программы «Всей семьей веселей».

Улица Металлистов — Музейный квартал

По 7 января — фестиваль новогодних креативных елок.

Казанская набережная.

В течение новогодних праздников здесь туляков и гостей города ждут зимний кинотеатр, новогодние арт-объекты и развлекательные программы для всей семьи.

2 января с 16.00 до 18.00 — «Гостиная Деда Мороза».



2 января с 16.00 по 18.00 — «Сказочный спектакль» — иммерсив для детей.

6+



ЦПКиО им. П. П. Белоусова

2 января на главной сцене будет выступать Рождественский духовой оркестр и ансамбль «Легенда». Рядом организуют рождественскую ярмарку тульских мастеров. Для всех желающих работает Большой круг катка.

С 12.00 до 20.00 будет организован кинокаток.

В доме детского творчества с 11.00 до 12.00 пройдет «Зима по-тульски». Также с 12.00 до 14.00 для детей открыта резиденция Деда Мороза.



Комсомольский парк



2 января с 15.00 на катке программа «Волшебный лед». С 15.00 до 17.00 — концерт.

6+

Тульский областной краеведческий музей

Со 2 января по записи – новогодний квест «По следам Деда Мороза».

6+

Парк «Патриот — Тула»







2 января по записи – квест-игра «Новый год для почемучек и очень умелых ручек» (6+).

2 января –командная игра «Новогоднее приключение в Музее обороны» (12+).

2 января по записи – мастер-класс «Добрый Дедушка Мороз» (12+).

2 января по записи — мастер-класс по изготовлению ретрооткрытки «С Новым годом!» (6+).

2 января по записи — мастер-класс «Самоделки у ёлки» (6+).

Историко-мемориальный музей Демидовых

2 января по записи — музейно-педагогическое занятие «У камелька…». (6+)

2 января по записи — квест «Новый Год в Оружейной слободе». (6+)

Выставочный зал Тулы

2 января в 13.00 — новогодние штудии. Зеленый дракон — символ 2024 года.

6+

Музей П. Н. Крылова

2 января в 14.00 — новогодняя программа мастер-классов «Сказочный дракон».

6+

Музей Декоративно-прикладного и народного искусства

2 января по записи — новогоднее детское мероприятие «В поисках дракона».

2 января по записи — Мастер-класс лепка/роспись символ года «Дракон».

2 января по записи — мастер-класс кукла «Ангел».

Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева

2 января в 13.00 — игровая программа «Новый год на корабле»

0+

Богородицкий дворец-музей и парк

2 января по записи — «Аудиенция у Деда Мороза».

2 января по записи — квест «Новогодний переполох».

6+

Музей «Спасское» имени В. А. Стародубцева

2 января в 12.00 по записи — мастер-класс «Волшебный шар».

6+

Историко-культурный и природный

музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»

2 января по записи –тематическая экскурсия «Тургенев. Жить в искусстве

6+

Музей русского и современного

искусства в Крапивне

2 января по записи — «Новогодний сувенир».

2 января по записи — новогодний квест « Новогодний ералаш».

2 января по записи – квест-игры: «В музей за кладом» (Дом купца Прянчикова) и «Тайны купеческого дома» (Дом купца Астафьева). (12+)

2 января 15.00 по записи –экскурсия по Крапивне с катанием на санках. (6+)

Куликово Поле

Пространство «Археология» на ул. Металлистов, д. 8

До 19 января мастер-классы Новогодние колядки и Святки (6+).

Конный двор, Тульская область, Кимовский район, с. Монастырщино

С 2 января в 12.00 и 13.00 здесь организуют катания на санях. Возрастные рекомендации — 0+, дети до 12 лет допускаются в сопровождении взрослых.



Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом, Тульская область, Куркинский район, д. Моховое



2 января в 12.00 состоится музейный утренник с песнями, танцами и шоу мыльных пузырей. Билеты нужно приобрести заранее. Возрастные рекомендации — 0+ (дети до 7 лет только в сопровождении взрослых).



«Октава»



Со 2 января в «Октаве» пройдет новогодняя программа «Неоновые сказки». Маленьких туляков ждет серия бесплатных мастер-классов по росписи открыток и созданию свечей. На протяжении всех праздников на базе кластера пройдут театрализованные постановки и квартирники. 0+

Подробное расписание на сайте: oktavaklaster.ru.