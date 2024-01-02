Куда сходить в Туле 2 января: афиша Myslo

Площадь им. В. И. Ленина
2 января с 14.00 до 16.00 — интерактивно-развлекательные программы «Всей семьей веселей».
Улица Металлистов — Музейный квартал
По 7 января — фестиваль новогодних креативных елок.
Казанская набережная.
В течение новогодних праздников здесь туляков и гостей города ждут зимний кинотеатр, новогодние арт-объекты и развлекательные программы для всей семьи.
2 января с 16.00 до 18.00 — «Гостиная Деда Мороза».
2 января с 16.00 по 18.00 — «Сказочный спектакль» — иммерсив для детей.
6+
ЦПКиО им. П. П. Белоусова
2 января на главной сцене будет выступать Рождественский духовой оркестр и ансамбль «Легенда». Рядом организуют рождественскую ярмарку тульских мастеров. Для всех желающих работает Большой круг катка.
С 12.00 до 20.00 будет организован кинокаток.
В доме детского творчества с 11.00 до 12.00 пройдет «Зима по-тульски». Также с 12.00 до 14.00 для детей открыта резиденция Деда Мороза.
Комсомольский парк
2 января с 15.00 на катке программа «Волшебный лед». С 15.00 до 17.00 — концерт.
Тульский областной краеведческий музей
Со 2 января по записи – новогодний квест «По следам Деда Мороза».
Парк «Патриот — Тула»
2 января по записи – квест-игра «Новый год для почемучек и очень умелых ручек» (6+).
2 января –командная игра «Новогоднее приключение в Музее обороны» (12+).
2 января по записи – мастер-класс «Добрый Дедушка Мороз» (12+).
2 января по записи — мастер-класс по изготовлению ретрооткрытки «С Новым годом!» (6+).
2 января по записи — мастер-класс «Самоделки у ёлки» (6+).
Историко-мемориальный музей Демидовых
2 января по записи — музейно-педагогическое занятие «У камелька…». (6+)
2 января по записи — квест «Новый Год в Оружейной слободе». (6+)
Выставочный зал Тулы
2 января в 13.00 — новогодние штудии. Зеленый дракон — символ 2024 года.
Музей П. Н. Крылова
2 января в 14.00 — новогодняя программа мастер-классов «Сказочный дракон».
Музей Декоративно-прикладного и народного искусства
2 января по записи — новогоднее детское мероприятие «В поисках дракона».
2 января по записи — Мастер-класс лепка/роспись символ года «Дракон».
2 января по записи — мастер-класс кукла «Ангел».
Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева
2 января в 13.00 — игровая программа «Новый год на корабле»
Богородицкий дворец-музей и парк
2 января по записи — «Аудиенция у Деда Мороза».
2 января по записи — квест «Новогодний переполох».
Музей «Спасское» имени В. А. Стародубцева
2 января в 12.00 по записи — мастер-класс «Волшебный шар».
6+
Историко-культурный и природный
музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»
2 января по записи –тематическая экскурсия «Тургенев. Жить в искусстве
Музей русского и современного
искусства в Крапивне
2 января по записи — «Новогодний сувенир».
2 января по записи — новогодний квест « Новогодний ералаш».
2 января по записи – квест-игры: «В музей за кладом» (Дом купца Прянчикова) и «Тайны купеческого дома» (Дом купца Астафьева). (12+)
2 января 15.00 по записи –экскурсия по Крапивне с катанием на санках. (6+)
Куликово Поле
Пространство «Археология» на ул. Металлистов, д. 8
До 19 января мастер-классы Новогодние колядки и Святки (6+).
Конный двор, Тульская область, Кимовский район, с. Монастырщино
С 2 января в 12.00 и 13.00 здесь организуют катания на санях. Возрастные рекомендации — 0+, дети до 12 лет допускаются в сопровождении взрослых.
Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом, Тульская область, Куркинский район, д. Моховое
2 января в 12.00 состоится музейный утренник с песнями, танцами и шоу мыльных пузырей. Билеты нужно приобрести заранее. Возрастные рекомендации — 0+ (дети до 7 лет только в сопровождении взрослых).
«Октава»
Со 2 января в «Октаве» пройдет новогодняя программа «Неоновые сказки». Маленьких туляков ждет серия бесплатных мастер-классов по росписи открыток и созданию свечей. На протяжении всех праздников на базе кластера пройдут театрализованные постановки и квартирники. 0+
Подробное расписание на сайте: oktavaklaster.ru.