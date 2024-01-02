  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Куда сходить в Туле 2 января: афиша Myslo - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Куда сходить в Туле 2 января: афиша Myslo

Куда сходить в Туле 2 января: афиша Myslo

Публикуем большое расписание мероприятий, которые пройдут в оружейной столице и окрестностях.

Площадь им. В. И. Ленина 

2 января с 14.00 до 16.00 — интерактивно-развлекательные программы «Всей семьей веселей».

Улица Металлистов — Музейный квартал

По 7 января — фестиваль новогодних креативных елок.
Казанская набережная.

В течение новогодних праздников здесь туляков и гостей города ждут зимний кинотеатр, новогодние арт-объекты и развлекательные программы для всей семьи. 

2 января с 16.00 до 18.00 — «Гостиная Деда Мороза».

2 января с 16.00 по 18.00 — «Сказочный спектакль» — иммерсив для детей.

6+
 

ЦПКиО им. П. П. Белоусова

2 января на главной сцене будет выступать Рождественский духовой оркестр и ансамбль «Легенда». Рядом организуют рождественскую ярмарку тульских мастеров. Для всех желающих работает Большой круг катка. 

С 12.00 до 20.00 будет организован кинокаток.

В доме детского творчества с 11.00 до 12.00 пройдет «Зима по-тульски». Также с 12.00 до 14.00 для детей открыта резиденция Деда Мороза.

Комсомольский парк

2 января с 15.00 на катке программа «Волшебный лед». С 15.00 до 17.00 — концерт.

6+

Тульский областной краеведческий музей

Со 2 января по записи  новогодний квест «По следам Деда Мороза».

6+
Парк «Патриот — Тула»

 


2 января по записи  квест-игра «Новый год для почемучек и очень умелых ручек» (6+).

2 января –командная игра «Новогоднее приключение в Музее обороны» (12+).

2 января по записи  мастер-класс «Добрый Дедушка Мороз» (12+).

2 января по записи — мастер-класс по изготовлению ретрооткрытки «С Новым годом!» (6+).

2 января по записи — мастер-класс «Самоделки у ёлки» (6+).

 

Историко-мемориальный музей Демидовых

2 января по записи — музейно-педагогическое занятие «У камелька…». (6+)

2 января по записи — квест «Новый Год в Оружейной слободе». (6+)

 

Выставочный зал Тулы

2 января в 13.00 — новогодние штудии. Зеленый дракон — символ 2024 года.

6+

Музей П. Н. Крылова

2 января в 14.00 — новогодняя программа мастер-классов «Сказочный дракон».

6+

Музей Декоративно-прикладного и народного искусства

2 января по записи — новогоднее детское мероприятие «В поисках дракона».

2 января по записи — Мастер-класс лепка/роспись символ года «Дракон».

2 января по записи — мастер-класс кукла «Ангел».

 

Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева

2 января в 13.00 — игровая программа «Новый год на корабле»

0+

Богородицкий дворец-музей и парк

2 января по записи — «Аудиенция у Деда Мороза». 

2 января по записи — квест «Новогодний переполох». 

6+

Музей «Спасское» имени В. А. Стародубцева

2 января в 12.00 по записи — мастер-класс «Волшебный шар».

6+

Историко-культурный и природный
музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»

2 января по записи –тематическая экскурсия «Тургенев. Жить в искусстве

6+

Музей русского и современного
искусства в Крапивне

2 января по записи — «Новогодний сувенир».

2 января по записи — новогодний квест « Новогодний ералаш».

2 января по записи  квест-игры: «В музей за кладом» (Дом купца Прянчикова) и «Тайны купеческого дома» (Дом купца Астафьева). (12+)

2 января 15.00 по записи –экскурсия по Крапивне с катанием на санках. (6+)

 

Куликово Поле

Пространство «Археология» на ул. Металлистов, д. 8

До 19 января мастер-классы Новогодние колядки и Святки (6+).

Конный двор, Тульская область, Кимовский район, с. Монастырщино

С 2 января в 12.00 и 13.00 здесь организуют катания на санях. Возрастные рекомендации — 0+, дети до 12 лет допускаются в сопровождении взрослых.

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом, Тульская область, Куркинский район, д. Моховое

2 января в 12.00 состоится музейный утренник с песнями, танцами и шоу мыльных пузырей. Билеты нужно приобрести заранее. Возрастные рекомендации — 0+ (дети до 7 лет только в сопровождении взрослых).


«Октава»
 

Со 2 января в «Октаве» пройдет новогодняя программа «Неоновые сказки». Маленьких туляков ждет серия бесплатных мастер-классов по росписи открыток и созданию свечей. На протяжении всех праздников на базе кластера пройдут театрализованные постановки и квартирники. 0+

Подробное расписание на сайте: oktavaklaster.ru.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 11:59 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пьяный водитель улетел в кювет
В Туле пьяный водитель улетел в кювет
При пожаре в Туле погиб мужчина
При пожаре в Туле погиб мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.