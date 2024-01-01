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В Тульской области за неделю ОРВИ и гриппом заболели 6808 человек
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за неделю ОРВИ и гриппом заболели 6808 человек

В регионе наблюдается сезонный рост заболеваемости.

На прошедшей неделе в Тульской области зарегистрировано 6808 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже эпидпорога на 20%, сообщает Роспотребнадзор.

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 115 случаев заболевания вирусом гриппа, в том числе у 47 детей. Практически все заболевшие не привиты против гриппа.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает тулякам об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ:

  • при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) у себя или своих детей воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, оставайтесь дома и вызовите врача на дом. Это позволит избежать осложнений от заболевания и не допустить заражения окружающих; 
  • избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ (чихание, кашель, насморк и др.); 
  • сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте; 
  • используйте средства защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах и при общении с больными людьми; 
  • соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом;
  • соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, осуществляйте регулярную влажную уборку и проветривание помещений;
  • чаще бывайте на свежем воздухе, проводите закаливающие процедуры.

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