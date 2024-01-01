В Тульской области за неделю ОРВИ и гриппом заболели 6808 человек

На прошедшей неделе в Тульской области зарегистрировано 6808 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже эпидпорога на 20%, сообщает Роспотребнадзор.
За прошедшую неделю в области зарегистрировано 115 случаев заболевания вирусом гриппа, в том числе у 47 детей. Практически все заболевшие не привиты против гриппа.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает тулякам об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ:
- при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) у себя или своих детей воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, оставайтесь дома и вызовите врача на дом. Это позволит избежать осложнений от заболевания и не допустить заражения окружающих;
- избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ (чихание, кашель, насморк и др.);
- сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
- используйте средства защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах и при общении с больными людьми;
- соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом;
- соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, осуществляйте регулярную влажную уборку и проветривание помещений;
- чаще бывайте на свежем воздухе, проводите закаливающие процедуры.