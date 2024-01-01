В Тульской области за неделю ОРВИ и гриппом заболели 6808 человек

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На прошедшей неделе в Тульской области зарегистрировано 6808 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже эпидпорога на 20%, сообщает Роспотребнадзор.

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 115 случаев заболевания вирусом гриппа, в том числе у 47 детей. Практически все заболевшие не привиты против гриппа.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает тулякам об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ: