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Возле Частинских выселок на Епифанском шоссе сбили пешехода
Фото https://t.me/compas_71

Возле Частинских выселок на Епифанском шоссе сбили пешехода

Пострадавший госпитализирован.

Как сообщает телеграм-канал «Compas_71 Едем по Туле», утром 1 января в деревне Частинские выселки неподалеку от дома № 1 Volkswagen Polo сбил пешехода. 

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UPD: Как сообщили в УГИБДД по региону, ДТП произошло в 7.20 в деревне Частинские выселки города Тулы. Мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo», совершил наезд на мужчину 1968 года рождения, который пересекал проезжую части дороги. В результате ДТП пострадал пешеход, который был госпитализирован. Все обстоятельства устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

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