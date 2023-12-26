В Туле будущим мамам провели мастер-класс по перевозке младенцев

Накануне сотрудница Госавтоинспекции Тулы провела практический семинар с пациентками перинатального центра. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Тульской области.
Так, инспектор по пропаганде разъяснила женщинам требования законодательства к перевозке детей и на что стоит обратить внимание при выборе автокресла или автолюльки. Согласно пункту 22.9 ПДД РФ перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX. Удерживающие системы должны соответствовать весу и росту ребенка. За нарушение требований перевозки детей предусмотрен административный штраф в размере 3 тыс. рублей.
Будущие мамы смогли на практике убедиться, что такая перевозка действительно безопаснее, чем на руках. В ходе мастер-класса они пристегнули манекен новорожденного в автолюльке.
В завершение встречи сотрудница Госавтоинспекции вручила всем участницам полезные буклеты с подробной информацией о том, как выбрать качественное детское удерживающее устройство и максимально обезопасить транспортировку младенца.