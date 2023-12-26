  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские коммунальщики прочищают ливнёвки - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле будущим мамам провели мастер-класс по перевозке младенцев
Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Туле будущим мамам провели мастер-класс по перевозке младенцев

Правила безопасности рассказали пациенткам перинатального центра.

Накануне сотрудница Госавтоинспекции Тулы провела практический семинар с пациентками перинатального центра. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Тульской области.
 
Так, инспектор по пропаганде разъяснила женщинам требования законодательства к перевозке детей и на что стоит обратить внимание при выборе автокресла или автолюльки. Согласно пункту 22.9 ПДД РФ перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX. Удерживающие системы должны соответствовать весу и росту ребенка. За нарушение требований перевозки детей предусмотрен административный штраф в размере 3 тыс. рублей.
 
Будущие мамы смогли на практике убедиться, что такая перевозка действительно безопаснее, чем на руках. В ходе мастер-класса они пристегнули манекен новорожденного в автолюльке.
 
В завершение встречи сотрудница Госавтоинспекции вручила всем участницам полезные буклеты с подробной информацией о том, как выбрать качественное детское удерживающее устройство и максимально обезопасить транспортировку младенца.
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:36 +2
Другие статьи по темам
Место
УГИБДД УМВД России по Тульской областиТульский перинатальный центр

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк Елисей Иващиненко выступил в финале конкурса «Синяя птица» на канале «Россия»
Туляк Елисей Иващиненко выступил в финале конкурса «Синяя птица» на канале «Россия»
На Одоевском шоссе встретили очень нетерпеливого водителя грузовой ГАЗели
На Одоевском шоссе встретили очень нетерпеливого водителя грузовой ГАЗели
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.