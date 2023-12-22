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Тульских раненых военнослужащих поздравили с Новым годом
фото пресс-службы правительства Тульской области

Тульских раненых военнослужащих поздравили с Новым годом

Министр здравоохранения Тульской области посетил военный госпиталь.

По поручению губернатора Алексея Дюмина представители правительства региона навещают тульских бойцов, находящихся в военных госпиталях Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга и Рязани. Они передают им новогодние подарки и консультируют по вопросам мер поддержки участников СВО и их семей.

22 декабря один из военных госпиталей в Туле посетил министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский. От имени главы региона он передал подарки и пожелал скорейшего выздоровления.

– Спасибо вам за мужество, верность долгу и вклад в победу. Поправляйтесь, чтобы скорее вернуться к товарищам на передовой или к своим семьям. Тульская область вместе с Минобороны делает все возможное, чтобы обеспечить вас всем необходимым. Пока вы сражаетесь с врагом, ваши родные окружены вниманием и заботой. Пусть наступающий Новый год приблизит нашу победу и ваше возвращение домой, – сказал Михаил Малишевский.

Министр поблагодарил военных медиков за самоотверженный труд по сохранению жизни и здоровья раненых бойцов.

 

По вопросам, связанным с СВО, военнослужащие и их близкие могут обратиться на региональную горячую линию 8(800)200-52-26.

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