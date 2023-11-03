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Алексей Дюмин наградил отличившихся туляков ко Дню народного единства
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин наградил отличившихся туляков ко Дню народного единства

На церемонии награждения губернатор подчеркнул, что благодаря сплоченности предков, наша страна остается сильным государством.

3 ноября в Доме Дворянского собрания состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства. Церемония началась с поздравительных слов губернатора Алексея Дюмина. 

– Мы бережно храним традиции предков, передаем память об их героизме из поколения в поколение. Это фундамент нашей огромной страны, в которой живут представители почти двухсот национальностей. Единство, верность Отечеству всегда были и остаются одними из главных качеств нашего многонационального народа. И в этот важный для нашего государства исторический период именно единство помогает нам достойно преодолевать любые испытания, – сказал глава региона.

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Алексей Дюмин отметил, что сохранение и укрепление единства, самоидентичности нашего общества было и остается важнейшей задачей. Высокую значимость твердых, своевременных действий по защите согласия, обеспечению сплоченности внутри страны не раз подчеркивал президент России Владимир Владимирович Путин. 

– Тула – форпост нашего государства. Здесь живут и работают люди самых разных конфессий и национальностей, которые в едином строю стоят на защите своей Родины, как и их предки много веков назад. В ходе проведения специальной военной операции туляки вместе со всей страной сплотились вокруг президента и с первых дней все – от мала до велика – поддерживают наших военнослужащих, сотрудников всех силовых структур, которые выполняют боевые задачи ценой своей жизни – для нашей страны и будущего наших детей. Неравнодушные жители Тульской области, волонтеры, представители бизнеса, наши промышленники, аграрии – все включились в поддержку наших защитников. Оборонные предприятия перешли на усиленный режим работы и практически круглосуточно выпускают вооружение и технику, – сказал Алексей Дюмин.

Тульская область продолжает свое социально-экономическое развитие. Здесь строятся дороги, школы, современные медицинские учреждения, спортивные объекты, музеи. Открываются новые общественные пространства. Аграрии продолжают ставить новые рекорды по сбору урожая.

– На сегодня нет главнее и важнее задачи, чем выстоять и победить, – сказал губернатор и процитировал слова Владимира Путина: «Мы – один народ, у нас одна Родина. И все мы несем общую ответственность за ее благополучие и безопасность».

В торжественном собрании участвовали представители различных профессий, национальностей, религий и конфессий. Губернатор вручил отличившимся жителям области государственные и региональные награды.

– Вы – истинные патриоты тульской земли и нашей великой России. Благодарю всех вас, что остаетесь верны традициям предков, сохраняете единство и своим добросовестным трудом прославляете регион и великую Россию, – отметил Алексей Дюмин.

На мероприятии президент Фонда «ЦСКА» Юрий Миронов и вице-президент Александр Кравцов вручили сертификаты на улучшение жилищных условий пяти семьям участников СВО.

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Люди
Алексей Дюмин
Место
Дом Дворянского собрания

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