В Донском пожарные «потушили» спортивно-оздоровительный центр

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Спасатели проверили готовность подразделений пожарной охраны тульского гарнизона к тушению пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей и провели тренировку на месте.

По легенде, возгорание произошло в спортзале на первом этаже. После поступления сообщения о «пожаре», на место выехали пожарные расчёты. Первыми в помещение вошли специалисты газодымозащитной службы – они проверили здание на наличие пострадавших и «спасли» одного из них.

Затем спасатели, задействовав 4 пожарных ствола, потушили условное возгорание и полностью ликвидировали пожар. По итогам учений было определено, что все задействованные подразделения успешно выполнили поставленные перед ними задачи.