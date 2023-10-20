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В Донском пожарные «потушили» спортивно-оздоровительный центр
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Донском пожарные «потушили» спортивно-оздоровительный центр

На территории внешкольного учреждения прошли пожарно-тактические учения.

Спасатели проверили готовность подразделений пожарной охраны тульского гарнизона к тушению пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей и провели тренировку на месте.

По легенде, возгорание произошло в спортзале на первом этаже. После поступления сообщения о «пожаре», на место выехали пожарные расчёты. Первыми в помещение вошли специалисты газодымозащитной службы – они проверили здание на наличие пострадавших и «спасли» одного из них.

Затем спасатели, задействовав 4 пожарных ствола, потушили условное возгорание и полностью ликвидировали пожар. По итогам учений было определено, что все задействованные подразделения успешно выполнили поставленные перед ними задачи.

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