Житель Белгородской области украл продукты из супермаркета в Болохово

Ранее он уже был судим за подобные преступления.

В дежурную часть отдела МВД России по Киреевскому району с заявлением обратилась управляющая сетевого супермаркета, расположенного в городе Болохово. Женщина сообщила, что днем 18 сентября в торговом зале неизвестный мужчина совершил хищение продуктов питания.

Сотрудники следственно-оперативной группы полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили личность предполагаемого похитителя. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражи 29-летний житель Белгородской области. Мужчина задержан и доставлен в дежурную часть для разбирательства.