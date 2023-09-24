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Житель Белгородской области украл продукты из супермаркета в Болохово

Житель Белгородской области украл продукты из супермаркета в Болохово

Ранее он уже был судим за подобные преступления.

В дежурную часть отдела МВД России по Киреевскому району с заявлением обратилась управляющая сетевого супермаркета, расположенного в городе Болохово. Женщина сообщила, что днем 18 сентября в торговом зале неизвестный мужчина совершил хищение продуктов питания.

Сотрудники следственно-оперативной группы полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили личность предполагаемого похитителя. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражи 29-летний житель Белгородской области. Мужчина задержан и доставлен в дежурную часть для разбирательства.

В настоящее время в отделе МВД России по Киреевскому району по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанного получены признательные показания.

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вчера, в 21:04 0
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