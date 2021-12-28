В Туле определили победителей смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле прошел смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление среди организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей.

Участниками в трех номинациях стали торговые центры, гипермаркеты, супермаркеты, предприятия общественного питания, оказания услуг и бытового обслуживания, а также нестационарные торговые объекты. Среди работников торговли такой конкурс проводился впервые.

Конкурсная комиссия приняла следующие решения.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов и прилегающих к ним территорий» победителями стали:

1 место — ООО «Инд-Гарник», ТРЦ «Гостиный двор», Тула, ул. Советская, 47;

2 место — ООО «Европейский квартал», ТЦ «Цветной бульвар», Тула, пр. Ленина, 54-б;

3 место — ООО «Вертикаль», ТОЦ «Вертикаль», Тула, пр. Ленина, 35.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, оказания услуг и бытового обслуживания, расположенных во встроенных или отдельно стоящих помещениях, и прилегающих к ним территорий» тройка лидеров такова:

1 место — ООО «Юнайтед», бутик-отель «Азимут-Тула», Тула, ул. Советская, 3;

2 место — И. П. Ткачук Р. И., кофейня «Bary | Бари», Тула, ул. Первомайская, 26-а;

Р. И., кофейня «Bary | Бари», Тула, ул. Первомайская, 26-а; 3 место — ООО «Тула Инвест», отель «SK Royal», Тула, ул. Советская, 29.

В номинации: «Лучшее новогоднее оформление нестационарных торговых объектов и прилегающих к ним территорий» победили: