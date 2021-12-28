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В Туле определили победителей смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле определили победителей смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление

В Туле прошел смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление среди организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей.

Участниками в трех номинациях стали торговые центры, гипермаркеты, супермаркеты, предприятия общественного питания, оказания услуг и бытового обслуживания, а также нестационарные торговые объекты. Среди работников торговли такой конкурс проводился впервые.
 
Конкурсная комиссия приняла следующие решения.
 
В номинации «Лучшее новогоднее оформление торговых центров, гипермаркетов, супермаркетов и прилегающих к ним территорий» победителями стали:
 
  • 1 место — ООО «Инд-Гарник», ТРЦ «Гостиный двор», Тула, ул. Советская, 47;
  • 2 место — ООО «Европейский квартал», ТЦ «Цветной бульвар», Тула, пр. Ленина, 54-б;
  • 3 место — ООО «Вертикаль», ТОЦ «Вертикаль», Тула, пр. Ленина, 35.
 
В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, оказания услуг и бытового обслуживания, расположенных во встроенных или отдельно стоящих помещениях, и прилегающих к ним территорий» тройка лидеров такова:
  • 1 место — ООО «Юнайтед», бутик-отель «Азимут-Тула», Тула, ул. Советская, 3;
  • 2 место — И. П. Ткачук Р. И., кофейня «Bary | Бари», Тула, ул. Первомайская, 26-а;
  • 3 место — ООО «Тула Инвест», отель «SK Royal», Тула, ул. Советская, 29.
В номинации: «Лучшее новогоднее оформление нестационарных торговых объектов и прилегающих к ним территорий» победили:
  • 1 место — И. П. Тимонина Л. Г., павильон «Цветы», Тула, ул. Ложевая, 130;
  • 2 место — И. П. Варданян В. Э., павильон «Продукция общественного питания», Тула, ул. Карпова, 69;
  • 3 место — И. П. Чесноков А. А., «Безалкогольные напитки», Тула, Платоновский парк.
 
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