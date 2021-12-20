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Дюмин — сотрудникам ФСБ: «Ваша роль в обеспечении безопасности государства только возрастает»

Дюмин — сотрудникам ФСБ: «Ваша роль в обеспечении безопасности государства только возрастает»

Алексей Дюмин поздравил сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником.

Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы безопасности!
 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 
С каждым годом ваша роль в обеспечении безопасности государства и наших граждан только возрастает.
 
Действуя оперативно и решительно, вы даете уверенный отпор терроризму, экстремизму и организованной преступности, выявляете и ликвидируете как внешние, так и внутренние угрозы.
 
Уверен, что вы продолжите с честью решать все стоящие перед вами задачи, будете и впредь надежно стоять на страже национальных интересов России.
 
Желаю вам здоровья, благополучия, успехов в службе на благо Отечества!
 
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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