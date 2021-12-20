Дюмин — сотрудникам ФСБ: «Ваша роль в обеспечении безопасности государства только возрастает»

Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы безопасности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

С каждым годом ваша роль в обеспечении безопасности государства и наших граждан только возрастает.

Действуя оперативно и решительно, вы даете уверенный отпор терроризму, экстремизму и организованной преступности, выявляете и ликвидируете как внешние, так и внутренние угрозы.

Уверен, что вы продолжите с честью решать все стоящие перед вами задачи, будете и впредь надежно стоять на страже национальных интересов России.

Желаю вам здоровья, благополучия, успехов в службе на благо Отечества!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.