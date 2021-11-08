На стене Всехсвятского кладбища появилась памятная доска, посвященная обороне Тулы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Ранее с такой инициативой выступил один из жителей города.

8 ноября в Туле состоялось открытие мемориальной доски, посвященной обороне города в 1941 году. Она установлена на южной стене Всехсвятского кладбища, где с 30 октября по 7 ноября 1941 года проходили ожесточенные бои. Стена до сих пор хранит следы от вражеских пуль и осколков снарядов.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала, что один из жителей города-героя направил в адрес губернатора Алексея Дюмина предложение увековечить памятное место.

По инициативе главы региона к этой работе подключились Государственный архив Тульской области, Центральный архив Министерства обороны России и Российское военно-историческое общество (РВИО). При поддержке администрации Тулы и регионального отделения РВИО благоустроена прилегающая территория.

- Сегодня осталось не много мест, которые хранят память о событиях 80-летней давности. Это место обязательно войдет в экскурсионный маршрут, посвященный обороне Тулы. Проходя здесь, жители и гости города смогут прикоснуться к истории и еще раз вспомнить подвиг своих дедов. Из таких маленьких событий и памятных мест складывается наша великая история, — отметила Татьяна Рыбкина.