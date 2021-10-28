Тульские судебные приставы приостановят приём граждан

В каждом структурном подразделении ведомства будут установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции. По вопросам, связанным с деятельностью судебных приставов, жители региона могут обратиться через интернет-приемную на официальном сайте УФССП России по Тульской области.

Кроме того, с приставами можно связаться по телефону – номера отделов указаны здесь.

В Управлении работает группа телефонного обслуживания. Звонки принимаются по единому номеру: 65-63-10. Узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц, а также оплатить её, не выходя из дома, можно с помощью сервиса «Узнай о своих долгах» на главной странице сайта ведомства.