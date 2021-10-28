Администрация Тулы пообещала устранить порыв на бесхозных водопроводных сетях в Заречье

Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с порывом на водопроводе между домами № 85 и 75 по ул. Токарева в Туле, который случился еще летом.

«По информации главного управления по Зареченскому округу, водопроводная труба является бесхозной – она не находится в муниципальной собственности и не принадлежит АО «Тулагорводоканал», – сообщили в пресс-службе администрации города. – 28 октября состоялось заседание комиссии администрации города Тулы по чрезвычайным ситуациям. По ее итогам принято решение о выделении средств на ремонт, определена подрядная организация. В настоящее время подрядчиком ведется закупка материала. К работам планируется приступить в начале ноября».

Напомним, в редакцию Myslo обратилась жительница одного из соседних домов с жалобой на то, что никто не хочет заниматься устранением аварии.