Прием налогоплательщиков в операционном зале на улице Тургеневской в Туле приостановлен

С 19 июля зал закрывается на реконструкцию.

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области информирует налогоплательщиков о проведении реконструкции операционного зала по адресу: Тула, ул. Тургеневская, 66.

Налогоплательщики в Туле могут обратиться в операционные залы по адресам:

ул. Калинина, 3,

Красноармейский пр., 48, корп. 2,

ул. Смидович, 20-б,

п. Ленинский, ул. Терешковой, 4.

Подробная информация (адреса, график работы и контакты) об операционных залах, осуществляющих прием налогоплательщиков, размещена на официальном сайте ФНС России ( www.nalog.gov.ru ) в разделе «Контакты».

Проведение ремонтных работ по модернизации операционного зала осуществляется в целях повышения качества обслуживания налогоплательщиков и является одной из приоритетных задач налоговых органов Тульской области.

Напоминаем о бесконтактных способах взаимодействия с налоговыми органами. Сегодня на сайте ФНС России функционирует более 50 интерактивных сервисов, а также работает Единый контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный). Большинство вопросов можно решить с помощью личного кабинета налогоплательщика или интернет-сервисов.

При необходимости получения информации по интересующим вопросам воспользуйтесь интернет-сервисами «Часто задаваемые вопросы» и «Информационные стенды». Записаться на прием можно через сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».