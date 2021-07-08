Прием налогоплательщиков в операционном зале на улице Тургеневской в Туле приостановлен
С 19 июля зал закрывается на реконструкцию.
Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области информирует налогоплательщиков о проведении реконструкции операционного зала по адресу: Тула, ул. Тургеневская, 66.
Налогоплательщики в Туле могут обратиться в операционные залы по адресам:
- ул. Калинина, 3,
- Красноармейский пр., 48, корп. 2,
- ул. Смидович, 20-б,
- п. Ленинский, ул. Терешковой, 4.
Подробная информация (адреса, график работы и контакты) об операционных залах, осуществляющих прием налогоплательщиков, размещена на официальном сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) в разделе «Контакты».
Проведение ремонтных работ по модернизации операционного зала осуществляется в целях повышения качества обслуживания налогоплательщиков и является одной из приоритетных задач налоговых органов Тульской области.
Напоминаем о бесконтактных способах взаимодействия с налоговыми органами. Сегодня на сайте ФНС России функционирует более 50 интерактивных сервисов, а также работает Единый контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный). Большинство вопросов можно решить с помощью личного кабинета налогоплательщика или интернет-сервисов.
При необходимости получения информации по интересующим вопросам воспользуйтесь интернет-сервисами «Часто задаваемые вопросы» и «Информационные стенды». Записаться на прием можно через сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».