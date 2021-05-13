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Программу компенсации 50% стоимости путевок в детские лагеря запустят до конца мая
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Программу компенсации 50% стоимости путевок в детские лагеря запустят до конца мая

Она будет работать до 15 сентября по тому же механизму, что и программа туристического кешбэка.

Родители смогут покупать путевки в детские лагеря, после чего в течение пяти дней им вернут средства на карту «Мир». Об этом пишет Интерфакс.

Кешбэк составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. В программе примут участие стационарные детские лагеря с круглосуточным пребыванием. Сейчас идет тестирование системы.

Напомним, Президент России в Послании Федеральному Собранию предложил компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году. А программу туристического кешбэка запустили в прошлом году. За всё время действия ею воспользовались около миллиона человек. 

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:25 +3
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