Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Программу компенсации 50% стоимости путевок в детские лагеря запустят до конца мая
Она будет работать до 15 сентября по тому же механизму, что и программа туристического кешбэка.
Родители смогут покупать путевки в детские лагеря, после чего в течение пяти дней им вернут средства на карту «Мир». Об этом пишет Интерфакс.
Кешбэк составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. В программе примут участие стационарные детские лагеря с круглосуточным пребыванием. Сейчас идет тестирование системы.
Напомним, Президент России в Послании Федеральному Собранию предложил компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году. А программу туристического кешбэка запустили в прошлом году. За всё время действия ею воспользовались около миллиона человек.
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