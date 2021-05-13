Программу компенсации 50% стоимости путевок в детские лагеря запустят до конца мая

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Она будет работать до 15 сентября по тому же механизму, что и программа туристического кешбэка.

Родители смогут покупать путевки в детские лагеря, после чего в течение пяти дней им вернут средства на карту «Мир». Об этом пишет Интерфакс.

Кешбэк составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. В программе примут участие стационарные детские лагеря с круглосуточным пребыванием. Сейчас идет тестирование системы.