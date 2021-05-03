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На благоустройство соцгостиницы в Туле потратят более 5 млн рублей

На благоустройство соцгостиницы в Туле потратят более 5 млн рублей

Деньги выделены из регионального бюджета.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. На благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Мартеновская, 26, выделено 5 миллионов 722 тысячи 1 рубль 92 копейки. Источник финансирования – бюджет Тульской области.

Работы должны быть выполнены в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта. В смету входят земляные работы; устройство покрытий, озеленение; наружное освещение; малые архитектурные формы, кабельные линии.

Отметим, что по данному адресу находится Государственное учреждение Тульской области «Тульский городской центр социального обслуживания населения №1».

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