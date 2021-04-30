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Тульский атлет взял серебро на международном турнире по пауэрлифтингу

Тульский атлет взял серебро на международном турнире по пауэрлифтингу

Поздравляем нашего спортсмена!

В Санкт-Петербурге прошел международный турнир «Мемориал памяти Константина Константинова» по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге, строгому подъему на бицепс, стритлифтингу и армлифтингу по версиям WRPF/WEPF/WSF/WAF.

Соревнования проходили два дня. Собралось более тысячи спортсменов. Тульскую область представил атлет Сергей Чулин. Он выступил в дивизионе жим лежа.

Туляк взял вес 220 кг при собственном весе 123 кг, что позволило ему занять второе место среди спортсменов в своей весовой категории и третье — в абсолютном зачете.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:41 +4
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